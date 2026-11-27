Lucca via, tre nomi per sostituirlo: uno arriva dalla Premier
Per il ruolo di centravanti la scelta del Napoli è ampia. Il direttore sportivo Manna lavora su più fronti, con un profilo giovane e costoso come Gustavo Varela e alcune alternative che arrivano dalla Premier League, dove spesso si presentano occasioni. Il quadro dipenderà da valutazioni economiche e dalla concorrenza, in primis quella della Juventus.
Varela, costa tanto e c'è concorrenza
Come scrive il Corriere dello Sport, Varela, 21 anni, ha tutto per affiancarsi a Højlund, ma la valutazione del Monza parte da almeno 30 milioni e la concorrenza è forte. In Italia ci pensa anche la Juventus, che complica i piani degli azzurri. Una condizione che spinge Manna a sondare anche altre piste e a guardare con attenzione al campionato inglese, dove le occasioni non mancano e le formule in prestito sono più accessibili.
Zirkzee ed Esposito, duttilità come pregio
Tra queste c'è Joshua Zirkzee, 25 anni, che allo United può liberarsi in prestito. L'olandese ha già giocato con Højlund a Manchester, conosce benissimo il campionato italiano e ha voglia di provare un'esperienza altrove. Nel Napoli di Allegri può agire da prima o da seconda punta, quindi al posto di Højlund ma anche al suo fianco, volendo. La duttilità è anche uno dei pregi di Sebastiano Esposito, 24 anni, che sarà rivale del Napoli tra due giorni. Un profilo giovane e polivalente, che potrebbe dare soluzioni diverse al reparto offensivo.
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