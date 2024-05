Luis Alberto-Napoli, smentite da Roma: "La volontà dello spagnolo è un'altra"

Pietro Pinelli, giornalista Mediaset, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli.

Pietro Pinelli, giornalista Mediaset, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Luis Alberto al Napoli? Il suo desiderio è quello di tornare a Siviglia. Dal punto di vista tecnico non si può proprio discutere. Tudor? Qui a Roma si dimenticano spesso gli allenatori passati che sono stati osannati per osannare il nuovo.

Questo è un periodo di transizione e sarebbe prematuro giudicarlo, per ora diciamo che la Lazio era nona e con Tudor è settima. E’ entrato in uno spogliatoio in cui c’erano tanti malumori ed ha fatto più da gestore che da allenatore vero e proprio. Poi ha rivalutato anche dei calciatori come Kamada che sta utilizzando molto anche su input della società”.