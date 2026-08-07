Lukaku blocca il mercato del Napoli e l'arrivo dei primi 2 acquisti
Il futuro di Romelu Lukaku continua a essere uno dei grandi interrogativi del mercato del Napoli. La situazione rischia di prolungarsi e di complicare ulteriormente i piani del club azzurro, che attende la cessione del centravanti belga per sbloccare alcune operazioni in entrata. L’Atlanta United avrebbe mostrato interesse per Big Rom, ma la destinazione americana non sembrerebbe convincere il giocatore, intenzionato a restare in Europa. Il Monaco rappresenta una possibile pista, mentre restano sullo sfondo alcune opportunità dalla Turchia.
Lukaku per ora blocca il mercato del Napoli
Solo successivamente, qualora non arrivassero soluzioni soddisfacenti nel Vecchio Continente, Lukaku potrebbe valutare anche le offerte provenienti dall’Arabia Saudita o dalla Mls. L’attesa preoccupa il Napoli, che dalla sua partenza potrebbe ricavare la liquidità necessaria per accelerare sul mercato. Tra gli obiettivi c’è Benoit Badiashile del Chelsea, per il quale si valuta un’operazione in prestito da 3 milioni di euro con diritto di riscatto fissato a 15, oltre al possibile arrivo di Favasuli dal Catanzaro.
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