Lukaku e il Napoli mai così vicini: distanza di 5mln per la fumata bianca

Antonio Conte non molla mai l'osso, specialmente quando è convinto di una sua scelta. Perché sa che ne vale la pena. Per questo Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, sta facendo gli straordinari per riuscire a completare l'acquisto di Romelu Lukaku.

Al momento, spiega l'edizione odierna de Il Mattino, il Chelsea non si scaglia dalla richiesta di 30 milioni per lasciar partire l'attaccante belga, a differenza del Napoli che non ha ancora scollinato la soglia dei 25 milioni proposti. Tuttavia, assottigliando la distanza di cinque milioni o trasformando la formula in prestito oneroso con riscatto a 27-30 milioni di euro fissato tra un anno l'affare si può chiudere.