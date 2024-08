Lukaku-Napoli, Romano: "Continua la trattativa, ma è questione di tempo per il via libera"

E' sempre più vicina alla conclusione la trattativa tra Napoli e Chelsea per Romelu Lukaku. Dopo i colloqui di ieri, gli azzurri hanno proseguito in giornata i discorsi con il Blues per acquistare l'attaccante belga e regalare al più presto ad Antonio Conte il suo nuovo centravanti, con Osimhen che sarà ancora da piazzare.

A riportare ulteriori dettagli è il giornalista ed esperto di mercato Fabrizio Romano, che su X scrive: "L'aspettativa di tutte le parti coinvolte nell'accordo con Romelu Lukaku resta che ciò accadrà e che verrà fatto. Le trattative continuano a Londra, per ora non c'è ancora il via libera definitivo, ma è considerata questione di tempo... seguiranno altre notizie".

