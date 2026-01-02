Mainoo, niente Napoli e lui ora ha cambiato idea: vuole restare allo United

Se n'era parlato tanto in chiave Napoli ma ora non solo la trattativa è ormai in stand-by perché il Napoli oltre al mercato a saldo zero valuta l'arrivo di un attaccante, ma anche perché pare sia lo stesso giocatore a non voler più partire. Secondo quanto riferiscono dall'Inghilterra, infatti, Kobbie Mainoo ha voglia di giocarsi le sue chance allo United. Non sta avendo molto spazio ma non rinuncia all'idea di imporsi con la maglia dei Red Devils ed è per questo motivo che a gennaio continuerà a sgomitare scalando le gerarchie del suo allenatore, Amorim. Il Napoli lo ha sempre apprezzato ma ora le gerarchie sono cambiate.

