Man nel mirino del Napoli? L'agente: "Il Parma può stare tranquillo"

Secondo il portale rumeno DigiSport il Napoli avrebbe messo gli occhi su Dennis Man, esterno offensivo del Parma che in questa stagione sta trascinando in alto i ducali con 10 gol e cinque assist in 24 presenze di campionato (a cui si aggiungono due reti e un assist in tre gare di Coppa Italia). De Laurentiis sarebbe pronto a mettere sul piatto 10 milioni per l’esterno anche se il Parma è determinato a rinnovare il suo contratto, in scadenza nel 2025, e blindarlo in vista della prossima stagione.

Intervistato da Fanatik l’agente Giovanni Becali ha aperto a questa possibilità allontanando le sirene di altri club: “Al momento ci sono tante voci. Il Parma ha l'obiettivo di salire in Serie A e la cosa più importante è che il giocatore prolunghi con il Parma. Poi, se avrà delle offerte, probabilmente il Parma ne prenderà atto, ma potrebbe avere un'opinione diversa. - spiega il procuratore come riporta Parmalive.com - Il Parma è proprietario del contratto e ha il diritto di valutare le offerte se sono reali, ma la prima cosa che gli interessa è il prolungamento del giocatore. Questo è quello che mi hanno detto due settimane fa".

Di quanti anni sarà il rinnovo?

"Dipende. Penso che sarà almeno un anno o due. Forse anche tre. Dopodiché il Parma potrà stare tranquillo. Quando sapremo di cosa si tratta allora potremo parlare. Ma come idea lo vedrei proseguire in Italia. In un anno con il Parma in Serie A si rende conto esattamente del suo vero valore, non solo lui, ma anche le squadre che lo vogliono".