Manna ha parlato con tre club durante il suo viaggio in Spagna: i nomi nel mirino

vedi letture

Giovanni Manna è tornato da Siviglia a mani vuote. Il direttore sportivo del Napoli era volato in Andalusia per provare a chiudere il colpo Juanlu Sanchez, terzino classe 2003 del Siviglia, ma l’incontro con il club andaluso non ha portato alla fumata bianca. La trattativa resta in piedi, ma la distanza tra le parti è ancora da colmare.

Secondo quanto riportato da Estadio Deportivo, però, Manna non si è limitato a trattare con il Siviglia: nel corso della sua trasferta ha avuto contatti anche con il Betis, sondando il terreno per il giovane Jesus Rodríguez, altro profilo monitorato per il futuro della corsia destra.

Non solo: il Napoli ha avviato i primi contatti anche con l’Almería per Marc Pubill, classe 2003, terzino catalano con un passato nel Levante. La valutazione del giocatore resta elevata: nonostante si parli di una prima offerta intorno ai 4 milioni, l'Almería chiede almeno 10 milioni di euro, anche per via dell'accordo con il Levante, che ha diritto al 25% sulla futura rivendita.