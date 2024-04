Manna-Napoli, accordo triennale. Ma c'è opzione fino al 2029

Arrivano novità relative all'accordo che sembra ormai imminente tra il Napoli e il futuro ds azzurro, Giovanni Manna, oggi braccio destro di Giuntoli alla Juventus.

Secondo l'esperto di mercato Niccolò Schira, Manna firmerà un accordo per tre anni con scadenza nel 2027 ma con opzione per altri due anni, per un totale dunque pari a cinque anni.

Giovanni #Manna is set to join #Napoli from June. Ready a contract until 2027 with option for 2 further years. #transfers