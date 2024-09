Mario Rui resta da separato in casa: il vero motivo per cui ha rifiutato ogni offerta

Mario Rui è rimasto a Napoli da separato in casa e nonostante le diverse offerte ricevute. Come raccontato da Il Mattino, il giocatore avrebbe preferito tornare in patria per giocare in una big del calcio portoghese e ha detto di no a sei proposte provenienti dall'estero (San Paolo, Nizza, Valladolid, Lille, Aris e Basaksehir), alcune delle quali avrebbero previsto anche un contratto più lungo e più ricco rispetto a quello attuale con il Napoli.

Ecco perché, dunque, Mario Rui ha rigettato ogni proposta, nonostante si trattasse di una proposta importante: fin dall'inizio del mercato ha fatto sapere al suo agente che la sua volontà, dovendo lasciare il Napoli, era quella di tornare in patria. Ma nessuna delle big si è mossa concretamente.