Mario Rui resta fuori dai piani: per la cessione in Turchia c'è tempo fino al 13 settembre

A mezzanotte si chiude la sessione estiva e in casa Napoli sono diverse le situazioni da sbrogliare nell'ultimo giorno di mercato, soprattutto in uscita. Per cedere Mario Rui in Turchia, ad esempio, ci sarà tempo fino al 13 settembre mentre Gianluca Gaetano si appresa a tornare al Cagliari quest'oggi, con i partenopei pronti a incassare 8 milioni di euro dalla sua cessione. Su Folorunsho ci sono Lazio e Napoli.

Come sottolineato da Il Mattino inoltre nessuna proposta per Ngonge anche perché Lotito lo ha chiesto solo in prestito ma "si proverà fino alla fine a trovare una sistemazione anche perché rischia davvero una stagione da comparsa". In ogni caso, nessuna soluzione neppure per Giacomo Raspadori, dopo il sondaggio dell’Atalanta.