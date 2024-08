Mediaset - Pronto blitz a Londra per Lukaku: l'obiettivo del Napoli è averlo già per il Verona

Il tempo è scaduto e il Napoli ha deciso di non aspettare di chiudere la trattativa per la cessione di Osimhen per portare Romelu Lukaku sotto il Vesuvio.