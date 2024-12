Meret e il rinnovo: ci sono ancora tre nodi da sciogliere

vedi letture

Decisivo nella vittoria del Ferraris contro il Genoa, Alex Meret ha blindato la porta azzurra ma non il rinnovo del contratto con il Napoli. Stando a quanto riportato da Il Mattino infatti, sono ancora tre i nodi da sciogliere per giungere alla fumata bianca tra il club partenopeo e il portiere. Difficilmente Manna e Pastorello troveranno l'accordo in questi giorni per il prolungamento.

Al momento sembrano essere tre i nodi principali da sciogliere per il sì di Meret al Napoli: ingaggio, scadenza e diritti d’immagine. Insomma, il giorno dopo l’impresa con il Genoa, Meret lascia ancora in ansia il Napoli: perché il rischia di andare a scadenza a giugno, e di essere così un boccone assai ghiotto da prendere a parametro zero per tante società.