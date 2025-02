Meret verso il rinnovo, doppio traguardo in vista: le cifre del nuovo contratto

Sabato, all'Olimpico, Alex Meret festeggerà le sue 200 presenze con la maglia del Napoli, e a fine mese è previsto un incontro cruciale per il rinnovo del contratto, come riportato da Il Mattino. Il colloquio è considerato potenzialmente decisivo, anche se rimane una leggera distanza tra le parti. L'agente del portiere sta spingendo per un contratto più lungo e un aumento rispetto ai 2 milioni di ingaggio attuale.

Tuttavia, sembra che si possa trovare un compromesso: il nuovo accordo potrebbe estendersi fino al 2027, con un'opzione unilaterale da parte del club per un ulteriore anno. Le cifre in ballo si aggirano intorno ai 2,5 milioni a stagione, includendo vari bonus.