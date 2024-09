Meret verso il rinnovo fino al 2027: parti al lavoro, i dettagli

Due parate decisive in questo avvio di stagione e ora si lavora al suo rinnovo di contratto. Alex Meret ha risolto la gara di Coppa Italia col Modena ai rigori e ha salvato nel finale col Parma. Ora secondo il giornalista Nicolò Schira si sta lavorando col suo agente per il rinnovo di contratto fino al 2027. Parti al lavoro per gli accordi definitivi. L'agente di Meret è Federico Pastorello, lo stesso di Lukaku.