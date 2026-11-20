Mijnans del Psv il nuovo Reijnders? Ci pensa il Napoli

Calciomercato Napoli, Mijnans del PSV per il centrocampo: mezzala offensiva con 9 gol e 2 assist in 10 partite

Il Napoli lavora sulle alternative per il centrocampo e, tra i nomi sul taccuino del direttore sportivo Manna, compare quello di Sven Mijnans, mezzala offensiva del PSV. Un’“idea” che nasce dalle difficoltà incontrate su altre piste, in una sessione di mercato in cui la mediana azzurra potrebbe cambiare volto.

Coulibaly e Camara, pista difficile

Come spiega Niccolò Ceccarini, giornalista ed esperto di mercato di TuttoMercatoWeb, “il Napoli è al lavoro sulle possibili alternative. In casa azzurra restano puntati i riflettori su Coulibaly e Camara del Monaco”. Una questione difficile da affrontare, perché la società del Principato non intende mettere in vendita i suoi gioielli, soprattutto a metà stagione, “a meno di offerte fuori mercato”. Per questo il ds Manna starebbe sondando anche altre soluzioni, senza concentrare tutto su un unico obiettivo.

Mijnans, 9 gol in 10 presenze

Una di queste piste porta a Mijnans, mezzala offensiva del PSV che ha già realizzato 9 reti e 2 assist in 10 presenze stagionali in Eredivisie. Numeri importanti per un centrocampista, che spiegano l’attenzione degli azzurri e lo inseriscono tra i profili da monitorare. Resta da capire quanto sia concreta la pista e quali siano le richieste del club olandese, ma il nome racconta la direzione scelta dalla dirigenza: guardare a giocatori giovani e di prospettiva, capaci di dare qualità e inserimenti. In una finestra in cui ogni scelta dipenderà anche dalle uscite, il Napoli prepara più alternative per non farsi trovare impreparato.