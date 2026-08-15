Napoli su Aguerd? Retroscena dalla Francia: ha già rifiutato gli azzurri, il motivo

vedi letture

Nayef Aguerd avrebbe respinto una proposta formale del Napoli prima di scegliere la Real Sociedad.

Nayef Aguerd è stato un obiettivo concreto del Napoli prima dell'accelerata per Benoit Badiashile. A svelare un retroscena sulla trattativa è Foot Mercato, secondo cui il difensore marocchino avrebbe rifiutato una proposta formale degli azzurri nei giorni scorsi. Una ricostruzione che allontana definitivamente Aguerd dal Napoli e smentisce le indiscrezioni secondo cui il club starebbe ancora valutando il suo acquisto.

Aguerd-Napoli, il difensore ha scelto la Real Sociedad

Il rifiuto sarebbe arrivato prima dell'intesa raggiunta da Aguerd con la Real Sociedad. Il centrale ha infatti deciso di dare priorità al progetto del club spagnolo, che successivamente ha accelerato per trovare un accordo e chiudere l'operazione. Incassato il no del giocatore, il Napoli ha quindi concentrato definitivamente le proprie attenzioni su Benoit Badiashile, ormai vicino all'arrivo dal Chelsea per rinforzare la difesa di Massimiliano Allegri.