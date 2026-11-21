Il Napoli e Anguissa non parlano di rinnovo: la priorità per entrambi è un'altra

Il futuro di Frank Anguissa resta incerto: contratto in scadenza a giugno e interesse di Marsiglia e Inter. Il Napoli pensa prima al campo.

Il futuro di Frank Anguissa continua a essere un tema caldo in casa Napoli. Il centrocampista camerunense non ha ancora raggiunto un accordo per il rinnovo del contratto, in scadenza il prossimo giugno, e le indiscrezioni su una possibile partenza si moltiplicano. Il Marsiglia avrebbe manifestato interesse per un'operazione già a gennaio, mentre l'Inter starebbe valutando la possibilità di ingaggiarlo a parametro zero in estate, replicando quanto fatto con Piotr Zielinski.

Anguissa, rinnovo Napoli ancora fermo: Allegri punta su di lui contro il Torino

Come sottolinea l'edizione odierna del Corriere dello Sport, nonostante l'avvicinarsi del mercato invernale, la priorità del giocatore e della società resta il campo. Il Napoli è atteso da otto partite decisive prima di Natale, un ciclo che potrebbe indirizzare il resto della stagione. Per questo motivo, ogni valutazione sul futuro di Anguissa passa momentaneamente in secondo piano. Intanto Massimiliano Allegri continuerà ad affidarsi al camerunense, a partire dalla sfida di questa sera contro il Torino.