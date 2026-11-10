Napoli sul centrale che ha impressionato tutti in Champions contro l'Inter

Calciomercato Napoli, difesa: piace Vinicius Tobias dello Shakhtar. Brasiliano, classe 2004, ex Real Madrid, ha impressionato in Champions contro l’Inter

Nel mirino del Napoli, per rinforzare la difesa, c’è anche Vinicius Tobias dello Shakhtar Donetsk. Il giovane brasiliano è un nome che piace molto in casa azzurra, e la sua candidatura si è rafforzata dopo le ultime prestazioni in Champions League. Nella sfida contro l’Inter a San Siro ha infatti impressionato, mettendosi in evidenza davanti agli occhi di molti club europei e dei dirigenti napoletani. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

Brasiliano, classe 2004, con un passato al Real Madrid

Il profilo è quello tipico dei talenti che il Napoli ama seguire: giovane, già abituato a competizioni internazionali e con una formazione di alto livello. Vinicius Tobias è un classe 2004, ha un passato al Real Madrid e oggi gioca nello Shakhtar, club noto per la capacità di valorizzare i giovani brasiliani. La prova offerta a San Siro, in un palcoscenico così importante e contro un avversario di livello, è stata il biglietto da visita che ha acceso l’interesse. Per un giocatore della sua età, dimostrare personalità in una serata europea di quel peso è un segnale che gli osservatori non ignorano.

Un nome per gennaio

Il suo nome si aggiunge alla lista dei profili valutati dalla dirigenza guidata da Manna in vista di gennaio, una finestra in cui il Napoli dovrà muoversi con attenzione tra entrate e uscite. Per il reparto arretrato il club cerca soluzioni di qualità e di prospettiva, e Vinicius Tobias risponde a entrambe le caratteristiche. Restano da capire le condizioni dell’operazione e l’eventuale concorrenza di altre società, ma il giocatore è ormai entrato stabilmente tra i nomi seguiti dagli azzurri.