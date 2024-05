Napoli-Gasperini, contatti positivi nei giorni scorsi ma ha dato appuntamento dopo la finale

Sono giorni caldissimi per il toto-allenatore. Le parole di De Laurentiis su Conte fanno immaginare una brusca frenata

Sono giorni caldissimi per il toto-allenatore. Le parole di De Laurentiis su Conte fanno immaginare una brusca frenata, ma la partita non è chiusa, nonostante le difficoltà legate a garanzie economiche e tecniche, ed il Napoli preferisce trattare senza i riflettori puntati addosso. Italiano s'è già tirato fuori dalla Fiorentina, ma per ora è 'congelato' e c'è soprattutto Gian Piero Gasperini.

Secondo Il Mattino il tecnico dell'Atalanta ha avuto contatti positivi col Napoli ma ha dato appuntamento dopo la finale di Europa League. Questo faccia a faccia può farlo balzare in cima alla lista dei candidati, anche se c'è il timore che possa anche strappare un rinnovo migliore all'Atalanta. Pioli invece difficilmente si muoverà direttamente col Milan che dovrà corrispondergli 4,5mln di euro per un altro anno.