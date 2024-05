Napoli-Gasperini, Zazzaroni: "ADL teme che quest'attenzione possa portarlo al rinnovo"

Lo scrive il giornalista Ivan Zazzaroni in un articolo dedicato all'allenatore dell'Atalanta Gian Piero Gasperini

"A sessantasei anni compiuti dice quello che gli passa per la testa senza chiedere il permesso, senza preoccuparsi troppo degli effetti e senza il bisogno di paracadute", è la descrizione ad hoc di Ivan Zazzaroni dedicata all'allenatore dell'Atalanta Gian Piero Gasperini. "Da quando Guardiola gli ha dato del dentista è per tutti il Dentista con la d maiuscola - ha proseguito il direttore nel fondo dedicato su Il Corriere dello Sport -, ora è l’uomo dei sogni".

Perché grazie alle idee ferrate e un lungo progetto iniziato nel 2016 ha trascinato in finale di Europa League la Dea contro il Bayer Leverkusen, traguardo storico per il club. "Ma non è tutto: da settimane figura in cima alla lista delle preferenze di De Laurentiis il quale teme che tutta questa attenzione possa indurre Percassi ad allungargli il contratto", l'indiscrezione lanciata dal giornalista che conferma l'interesse del patron del Napoli in vista della prossima stagione.