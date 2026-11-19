Napoli-Juve, duello per Sebastiano Esposito: la possibile strategia del Sassuolo

Napoli e Juventus seguono Sebastiano Esposito: il Sassuolo può riscattarlo a 10 milioni, ma il suo valore arriva fino a 18.

Sebastiano Esposito finisce nel mirino non solo del Napoli ma anche della Juventus. Secondo quanto riportato da SportMediaset, entrambi i club starebbero monitorando con attenzione la situazione dell'attaccante in vista delle prossime finestre di mercato. Il centravanti potrebbe rappresentare un'opportunità interessante, ma prima di qualsiasi trattativa bisognerà fare i conti con il Sassuolo. Il club neroverde, infatti, dispone di un diritto di riscatto fissato a 10 milioni di euro. Una cifra particolarmente interessante se confrontata con l'attuale valutazione del giocatore, che si aggirerebbe tra i 15 e i 18 milioni di euro. Il Sassuolo potrebbe quindi decidere di esercitare il riscatto e assicurarsi il cartellino dell'attaccante prima di valutare eventuali offerte.

Napoli e Juventus alla finestra per Esposito

La situazione contrattuale rappresenta un passaggio fondamentale per il futuro di Sebastiano Esposito. Qualora il Sassuolo decidesse di riscattarlo, qualsiasi successiva operazione dovrebbe passare dalla volontà del club emiliano. Napoli e Juventus restano alla finestra, interessate al profilo dell'attaccante e in attesa di capire quale sarà la prossima mossa del Sassuolo. Il futuro del giocatore potrebbe dunque diventare uno dei temi da seguire nelle prossime sessioni di calciomercato.