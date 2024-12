Napoli pronto a trattare con l'Inter per un centravanti: i dettagli

Poco più di un mese all'inizio del mercato. Le squadre del campionato italiano iniziano a programmare le possibili trattative con l'intenzione di rinforzare le rose a disposizione per la seconda parte di stagione. Anche il Napoli ovviamente sta cercando di individuare i primi profili da poter valutare ed eventualmente andare a trattare con l'inizio del nuovo anno con mister Antonio Conte che si aspetta alcuni rinforzi. Uno di questi è il reparto avanzato dove potrebbe arrivare un giocatore molto interessante che sta facendo bene in cadetteria.

Ipotesi Esposito in attacco

Si tratta infatti di Francesco Pio Esposito che sta facendo molto bene con la maglia dello Spezia nel campionato di Serie B. In questa stagione il calciatore della squadra di Luca D'Angelo, che naviga nei quarti alti della classifica alle spalle del Sassuolo capolista, è stato chiamato in causa un 13 occasioni fra le varie competizioni andando a segno sette volte e realizzando un assist.

Non facile convincere l'Inter

L'attaccante è di proprietà dell'Inter che lo ha ceduto in prestito agli Aquilotti. Secondo quanto riporta l'edizione odierna de Il Mattino, non sarebbe facile convincere il presidente Beppe Marotta ma la trattativa potrebbe comunque decollare presto. Nelle prossime ore infatti sarebbe previsto comunque un incontro.