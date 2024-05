Napoli su De Zerbi? Il tecnico: "Zero contatti con altri club! Priorità alla Premier"

Roberto De Zerbi lascia il Brighton. Nei giorni scorsi è arrivato l'annuncio da parte dei Seagulls: tra le parti ci sarà una risoluzione consensuale.

Roberto De Zerbi lascia il Brighton. Nei giorni scorsi è arrivato l'annuncio da parte dei Seagulls: tra le parti ci sarà una risoluzione consensuale. E così l'allenatore italiano diventa un'occasione di mercato, per le italiane e non solo per le italiane, dal momento che sarà libero da ogni contratto e non bisognerà pagare la clausola per tesserarlo.

De Zerbi ha spiegato com'è maturata la decisione di separarsi dal Brighton in un'intervista riportata da Sky Sports UK: "Ho trascorso le ultime 24-48 ore in modo intenso. Non abbiamo trovato l’accordo giusto per andare avanti, per restare insieme. Il calcio è la mia vita e non posso cambiare la mia passione.

L'ex Sassuolo e Benevento ha ribadito di non avere accordi con nessun'altra società per il futuro e che prenderà in considerazione le offerte che arriveranno, dando priorità alla Premier League: “Non c’è nessun club, nessuno mi ha offerto niente. Vi assicuro, al momento niente. Lascio due anni di contratto. Forse resterò a casa due, tre, quattro mesi – di sicuro non ho nulla di già fatto per il futuro. Spero di lavorare ancora in Premier League. Non so dove o quando. Ma è stato un onore lavorare in Premier League”.