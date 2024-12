Napoli su Duran dell'Aston Villa: pianificate due cessioni per il tesoretto

C'è un nuovo nome per l'attacco del Napoli. Gli azzurri hanno messo gli occhi su Jhon Duran, attaccante colombiano di proprietà dell'Aston Villa. Gli emissari del club azzurro - si legge su Il Mattino - sono partiti alla volta di Newcastle per assistere al match tra i Villans e i Magpies. La partita di Duran è durata mezz'ora, dato che l'attaccante è stato espulso nel primo tempo. De Laurentiis però è stato chiaro, dato che non vuole fare follie a gennaio. Duran piace, ma l'operazione potrebbe anche essere chiusa in estate.

La richiesta dell'Aston Villa è importante, dato che il calciatore è valutato 45 milioni di euro. Le chiavi dell'operazione possono essere le cessioni di Osimhen e Raspadori, profili che potrebbero finanziare l'acquisto del colombiano. L'italiano piace anche all'Atalanta che può provarci già a gennaio.