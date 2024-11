Napoli su Kiwior? Il difensore dell'Arsenal vuole garanzie: in azzurro non sarebbe titolare

Il Napoli ha aperto un focus per gennaio, serve un centrale di difesa e Manna sta lavorando sodo. L’obiettivo numero uno potrebbe essere Jakub Kiwior, ma quest'ultimo difficilmente lascerà l'Arsenal per andare in una squadra in cui non avrebbe il posto assicurato. A scriverlo è Il Mattino.

Al Napoli, con la presenza di Rrahmani e Buongiorno e il ritorno alla difesa a quattro, sarebbe dura per l'ex Spezia ritagliarsi un posto da protagonista perché almeno inizialmente partirebbe da riserva.