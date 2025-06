Napoli su Lucca, Sky: c'è già il 'sì' e c'entra anche De Bruyne!

Il Napoli è alla ricerca di un nuovo centravanti in vista della prossima stagione e il nome cerchiato in rosso sulla lista della dirigenza è quello di Lorenzo Lucca. A rilanciare l’indiscrezione è il collega Francesco Modugno, intervenuto in diretta su Sky Sport 24. "Lucca è un profilo perfettamente in linea con la filosofia di De Laurentiis: giovane, talentuoso, con ampi margini di crescita e ancora tanto da dimostrare. Antonio Conte apprezza le caratteristiche di un attaccante così strutturato fisicamente: sarebbe una sorta di 'Lukaku giovane' per il suo modo di giocare. Viene da 12 gol in Serie A e rappresenta un prospetto molto interessante”.

Il giocatore dell’Udinese avrebbe già espresso apprezzamento per il progetto tecnico azzurro, riferisce Sky. Un ruolo non secondario in questa apertura - prosegue Modugno - l’ha avuto anche l’arrivo di Kevin De Bruyne, che sta già esercitando un’attrazione mediatica e sportiva importante, diventando quasi un ambasciatore per il nuovo corso partenopeo. I dialoghi con l’Udinese sono destinati ad entrare nel vivo nelle prossime settimane, ma il profilo di Lucca è ormai ben definito nei radar del club di De Laurentiis.