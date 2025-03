Napoli-Sugawara, Romano conferma: “E' uno dei nomi monitorati per l'estate”

Piovono conferme sull’interesse del Napoli per Yukinari Sugawara. Il club azzurro ha aggiunto il terzino destro del Southampton, all’occorrenza anche centrale di difesa, alla lista dei candidati come laterale per la prossima stagione. Il giornalista ed esperto di mercato internazionale, Fabrizio Romano, su X fa sapere che il classe 2000 è uno dei nomi monitorati per l'estate.

🚨 Napoli have added Yukinari Sugawara to their shortlist at right back position.



He’s one of the names being monitored for the summer. @MatteMoretto 🇯🇵 pic.twitter.com/uGNWv69tmO