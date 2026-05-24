Napoli-Udinese, tra campo e mercato: oggi al Maradona due obiettivi azzurri

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A frenare la trattativa sarebbe soprattutto la valutazione dell’Udinese, che chiederebbe circa 40 milioni complessivi per i due giocatori.

Napoli-Udinese potrebbe essere anche l’occasione per approfondire alcuni discorsi di mercato già avviati da tempo. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il club azzurro starebbe lavorando sui profili di Keinan Davis e Arthur Atta, entrambi finiti nel mirino di Giovanni Manna. Il quotidiano racconta di osservatori del Napoli presenti per mesi alle partite dell’Udinese per raccogliere informazioni dettagliate sui due calciatori. Atta viene considerato un possibile rinforzo a centrocampo, soprattutto in vista di eventuali partenze nella rosa azzurra.

Davis era seguito già la scorsa estate

Davis, invece, era già seguito la scorsa estate, prima che alcuni problemi fisici rallentassero l’operazione. Gli scout del Napoli continuerebbero però ad apprezzarne qualità fisiche e potenziale. A frenare la trattativa sarebbe soprattutto la valutazione dell’Udinese, che chiederebbe circa 40 milioni complessivi per i due giocatori.