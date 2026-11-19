Napoli-Varela, aumenta la concorrenza: ci sono ben 4 club di Premier
Si complica la corsa del Napoli a Gustavo Varela. Le ottime prestazioni del centravanti portoghese con la maglia del Monza non sono passate inosservate neanche fuori dai confini italiani. Il direttore sportivo Giovanni Manna, che ha individuato nell'attaccante un possibile sostituto di Lorenzo Lucca, dovrà fare i conti non soltanto con la concorrenza della Juventus, ma anche con quella di diverse società di Premier League.
Calciomercato Napoli, quattro club inglesi interessati a Varela
Come riportato da Tuttomercatoweb.com, sulle tracce dell'attaccante portoghese c'è il Liverpool, ma non solo: anche Tottenham, Brentford e Sunderland hanno già chiesto informazioni sul giocatore. Una concorrenza particolarmente insidiosa per il Napoli, considerando la potenza economica delle società inglesi, che potrebbero soddisfare più facilmente le richieste del Monza, intenzionato a incassare almeno 35 milioni di euro dalla cessione del centravanti.
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