Ndoye si avvicina: svelato motivo per cui Conte lo ritiene l'esterno perfetto

vedi letture

Ndoye è il primo obiettivo per le corsie laterali. La trattativa procede spedita. Intanto, il Corriere dello Sport oggi in edicola spiega perché proprio lo svizzero è ritenuto ideale da Conte per la sua squadra: "Ngonge piaceva già a gennaio. È un esterno ritenuto completo e moderno. Gioca sia a destra che a sinistra: è rapido, veloce ma anche tecnico e vede la porta.

Quest’anno 8 reti in campionato più quella decisiva al Milan nella finale di Coppa Italia. L’impressione è che abbia ancora margini di crescita. Nel calcio verticale di Conte sarebbe perfetto. Il gol di tacco al Napoli, ad aprile, è stato un altro gesto tecnico che ha convinto il tecnico e la dirigenza a seguirlo con attenzione in vista dell’estate. A gennaio, d’altronde, era stato blindato dal suo club. Ora il Bologna apre ma alle proprie condizioni. Presto i due club si ritroveranno per provare a ragionare sull’accordo. Manna arriverà con il sì di Ndoye: potrebbe fare la differenza".