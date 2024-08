Neres-Napoli, ultimi dettagli burocratici da sistemare: domani il primo allenamento

David Neres ha sostenuto le visite mediche col Napoli e da ieri sera è in città. Ultimi dettagli burocratici da sistemare prima per di ufficializzare l'attaccante brasiliano proveniente dal Benfica per una cifra di circa 28 milioni di euro. Per Neres domani ci sarà il primo allenamento con il Napoli. A riferirlo su X è Gianluca Di Marzio, giornalista ed esperto di mercato Sky.