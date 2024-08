Ngonge, colpo di scena? Con Dybala che resta alla Roma cambia tutto

Cyryl Ngonge era uno dei principali obiettivi della Roma per la sostituzione di Dybala considerando che Soulé sarebbe stato il nuovo titolare a destra. Ora con la conferma dell'argentino che resta nella Capitale l'ex Verona potrebbe non servire più ai giallorossi ma resta comunque in uscita dal Napoli. Da capire quale potrebbe essere ora il suo nuovo futuro.