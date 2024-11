Nome nuovo per la difesa: idea dalla Francia per ADL e Manna

Spunta un nome dalla Francia per la difesa del Napoli. Ne parla questa mattina Il Mattino, secondo il quale Moussa Niakhaté potrebbe fare

al caso del club partenopeo già a gennaio, dato che il club azzurro vuole rafforzare il reparto dei centrali difensivi (Juan Jesus andrà via, con ogni probabilità in Brasile). L'Olympique Lione, società alla quale appartiene il cartellino del difensore di 28 anni, ha un buco di centinaia di milioni ed è a un passo dal fallimento, aspetto che faciliterà non poco le big interessate ai suoi talenti fra pochi mesi.