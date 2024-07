Non solo Brescianini: chieste informazioni al Milan per un centrocampista

Il Napoli lavora e suda agli ordini di Antonio Conte, che intanto non perde di vista l'importanza di fare ordine sul mercato. Prima di tutto la necessità del tecnico è quella di sfoltire, perché poi ci sono dei rinforzi che richiede e considera essenziali per il proprio progetto di risanamento del Napoli.

Secondo quanto riporta Il Mattino oggi in edicola, dopo Alessandro Buongiorno la dirigenza azzurra sta sondando dei nomi che fino ad ora non sono circolati con troppa insistenza. Oltre a Patrick Dorgu, rivelazione lo scorso anno al Lecce, il direttore sportivo Giovanni Manna avrebbe infatti chiesto informazioni anche al Milan per Yunus Musah, così come al Frosinone per Marco Brescianini. Sfumato Greenwood poi, appare complicato anche arrivare a Douè del Rennes.