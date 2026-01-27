Non solo Giovane: piace Laurienté, ma spunta un'alternativa dalla Ligue 1

Per l’attacco, in chiave mercato, dopo l'arrivo di Giovane, piace sempre Armand Laurienté (27), ma anche per il talento francese del Sassuolo si cerca la formula per far quadrare i conti viste le difficili condizioni in cui è costretto ad operare Manna. Un altro francese, Martin Terrier (28) è stato sondato: cresciuto nel Lilla, esploso con il Rennes, è un’ala sinistra di piede destro e in questa stagione sta trovando poco spazio con il Bayer Leverkusen. Sono state chieste informazioni pure per un altro calciatore che già piaceva un anno fa: l’ex Genoa, ora al Tottenham, Radu Dragusin (23).