Non solo Ismajli: il Napoli lavora a un doppio colpo dall'Empoli

vedi letture

Napoli già al lavoro sul fronte mercato, sia in vista di gennaio che della prossima estate. Come riporta Il Mattino, il ds Manna si è mosso con grande anticipo Ardian Ismajli (difensore dell'Empoli, club già informato dai partenopei di questo interesse). In estate il difensore albanese sarà svincolato e, sia da parte del presidente empolese Corsi (in ottimi rapporti con il Napoli) che dell'agente del giocatore, c'è già l'ok per il trasferimento.

Addirittura, tale passaggio potrebbe essere anticipato a gennaio dando una sorta di liquidazione all'Empoli. Se ne riparlerà con calma, ma con il club toscano potrebbe riprendere il discorso per un altro giocatore nel mirino della società di De Laurentiis. Si tratta di Jacopo Fazzini, che piace tanto a Conte e quindi la trattativa, prima o poi, sarà riavviata.