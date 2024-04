Non solo Manna, dalla Juventus può arrivare anche un altro dirigente

Il primo cambiamento dovrebbe essere Giovanni Manna, che assumerà il ruolo di Direttore Sportivo, sostituendo Giovanni Meluso.

Il Napoli sta pianificando la prossima stagione con nuovi innesti in dirigenza. Il primo cambiamento dovrebbe essere Giovanni Manna, che assumerà il ruolo di Direttore Sportivo, sostituendo Giovanni Meluso. Manna potrebbe non essere l'unico dirigente in arrivo dalla Juventus. C'è anche la possibilità che Massimiliano Scaglia si unisca alla squadra in un ruolo dirigenziale.

Stando a quanto riportato da TuttoCalcioGiovanile.it. ci sarebbero forti rumors provenienti dalla cantera bianconera. Nelle ultime stagioni il vivaio del club piemontese è stato gestito da Massimiliano Scaglia, ma è probabile un cambio di figura professionale. Il nome del nuovo responsabile potrebbe essere Michele Sbravati, attuale Resp. delle Giovanili del Genoa calcio, che sta facendo bene in Liguria ormai da diversi anni.