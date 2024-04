Non solo Zielinski: l'Inter punta un altro azzurro per completare (già) il mercato

Il reparto da sistemare è certamente l'attacco. Marko Arnautovic e Alexis Sanchez non hanno convinto fino in fondo e potrebbero partire

L'Inter è pronta a cucirsi sul petto il ventesimo scudetto della sua storia e la conseguente seconda stella, e mentre la squadra è pronta a festeggiare in campo la dirigenza è già al lavoro, ormai da mesi, per sistemare la rosa il prima possibile in vista della prossima stagione.

I parametro zero.

Le cose certe sono due: Mehdi Taremi e Piotr Zielinski. L'attaccante iraniano e il centrocampista polacco arriveranno a parametro zero, per due operazioni impostate e chiuse ormai da tempo. I due calciatori aggiungeranno altra esperienza internazionale alla rosa e faranno anche lievitare il monte ingaggi, che salirà ulteriormente con i rinnovi di Lautaro Martinez e Nicolò Barella, pronti a firmare nella prossima stagione. L'altro nome a parametro zero è quello di Mario Hermoso, in scadenza con l'Atletico Madrid, ma sul quale ci sono gli interessamenti anche di altri club.

Dubbi in attacco.

Il reparto da sistemare è certamente l'attacco. Marko Arnautovic e Alexis Sanchez non hanno convinto fino in fondo e potrebbero partire, mentre i nomi per la loro sostituzione, al netto di Taremi, sono quelli di Albert Gudmundsson e Giacomo Raspadori. Resterebbe a quel punto da capire soltanto il futuro di Valentin Carboni, che potrebbe restare al Monza in prestito per un'altra stagione, con l'Inter che deve comunque decidere se andare avanti con quattro attaccanti o se aggiungerne un quinto, visto anche che nella prossima stagione ci sarà il Mondiale per Club a giugno, e serviranno tantissime energie.