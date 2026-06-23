Norton-Cuffy ha mercato, il Napoli si è mosso prima di tutti. La cifra per chiudere

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Brooke Norton-Cuffy nome caldo per la difesa del Napoli. Il ds Manna al lavoro col Genoa. Il calciomercato entra già nel vivo

La crescita nel corso della stagione di Brooke Norton-Cuffy è stata evidente. L’esterno destro ha saputo migliorare progressivamente le sue prestazioni diventando uno degli elementi irrinunciabili nello scacchiere di Daniele De Rossi. Dotato di grande passo, ha saputo abbinare efficacemente fase offensiva e fase difensiva, risultando incisivo anche in zona gol. La rete del 2-1 decisiva a Udine ha rappresentato un punto di svolta, mentre contro il Torino a Marassi ha giocato da esterno mancino su intuizione del tecnico rossoblù, che soprattutto nel finale di stagione ha spesso invertito gli esterni del 3-5-2.

Norton-Cuffy, crescita e mercato tra Fiorentina e Napoli

Le sue prestazioni hanno attirato l’attenzione di diversi club di Serie A. In una prima fase era stata la Fiorentina a monitorare con interesse il giocatore, mentre ora il Napoli sembra essersi mosso con maggiore decisione. L’esterno inglese viene considerato adatto al sistema di gioco del nuovo tecnico azzurro Massimiliano Allegri e il club starebbe valutando un possibile affondo per la prossima stagione. Tuttavia la posizione del Genoa, a Villa Rostan, resta chiara: il giocatore partirà soltanto davanti a un’offerta ritenuta adeguata. Il club del presidente Dan Sucu valuta il cartellino intorno ai 20 milioni di euro, cifra che rappresenta la base per l’eventuale trattativa. Resta quindi aperta la pista di mercato, con sviluppi attesi nelle prossime settimane in base alle mosse dei club interessati sul giocatore inglese complessivamente. Lo riporta Tmw.