Nuovo allenatore, Tmw: "ADL ha ristretto il cerchio a due nomi per rilanciare il Napoli"

La risalita passerà da diversi fattori, tra i quali c'è l'allenatore: Aurelio De Laurentiis stringe il cerchio intorno a due nomi per la panchina azzurra

TuttoNapoli.net

La fallimentare stagione del Napoli fa spostare già lo sguardo sulla prossima, dove servirà una progettazione seria per potersi rialzare. La risalita passerà da diversi fattori, tra i quali c'è ovviamente l'allenatore. Scendono sempre più le quote di Francesco Calzona, probabilmente solo la qualificazione in Champions League avrebbe portato a una riconferma.

Così Aurelio De Laurentiis stringe il cerchio intorno a due nomi per la panchina azzurra, ecco quanto si apprende da Tuttomercatoweb.com: "Con un contratto in scadenza nel prossimo giugno, Vincenzo Italiano sarà uno degli allenatori più ambiti della prossima estate, sempre ammesso che l'ex Spezia non trovi un accordo con la Fiorentina o con una nuova squadra già entro la nuova stagione.

Dopo tre annate ottime alla guida della squadra viola, con due finali raggiunte, il suo nome è da tempo nel mirino del Napoli: allo stato attuale De Laurentiis ha ristretto al tecnico di Karlsruhe e ad Antonio Conte la cerchia di tecnici su cui puntare per il rilancio degli azzurri".