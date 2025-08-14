O’Riley era stato accostato al Napoli, ora ci pensa la Juve: si punta al prestito

vedi letture

Matt O’Riley aveva già sfiorato la Serie A con l’Atalanta, e ora punta a ripetersi, magari con esito diverso, con la Juventus. A inizio estate era stato accostato anche al Napoli. Secondo La Gazzetta dello Sport, il centrocampista è entrato nuovamente nei radar bianconeri, già valutato la scorsa estate come alternativa a Koopmeiners. Stavolta, però, il sì del giocatore è già arrivato: un primo passo cruciale per il nuovo dg Damien Comolli, che ora dovrà trattare con il Brighton. Gli inglesi avevano investito 25 milioni per lui, ma non hanno chiuso le porte alla formula del prestito con diritto di riscatto, che la Juve preferisce per ragioni economiche.

Il profilo convince Igor Tudor. Classe 2000, O’Riley è un centrocampista tecnico, mancino, abile negli inserimenti e dotato di visione e duttilità. In Premier ha collezionato 21 presenze con 2 gol e 3 assist, e rappresenta un’opzione più accessibile rispetto a Hjulmand dello Sporting, per cui servirebbero almeno 40 milioni. Con Douglas Luiz verso l’uscita, il danese è salito in cima alla lista. Ora la palla passa a Comolli: per chiudere serve vendere, ma la strada sembra ormai tracciata.