Occhio Napoli, c'è una nuova big sulle tracce dell'obiettivo Zirkzee: i dettagli

La Juventus ha ben chiaro l'obiettivo in caso di addio di Dusan Vlahovic durante l'estate. È Joshua Zirkzee

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

La Juventus ha ben chiaro l'obiettivo in caso di addio di Dusan Vlahovic durante l'estate. È Joshua Zirkzee, attaccante che sta trascinando il Bologna in Champions League grazie a gol e assist. L'esplosione dell'olandese ha risvegliato l'interesse di tantissimi club - con il Milan che è stato il primo a muoversi già a ottobre - e la valutazione è schizzata verso l'alto. C'è una clausola in favore del Bayern Monaco di 40 milioni, ma c'è anche una percentuale sulla futura rivendita sulla plusvalenza proprio per i bavaresi: Zirkzee è costato 8 milioni e se dovesse essere ceduto a 60, ecco che altri 20 finirebbero proprio in Germania (il 40% dei 52 di differenza).

Non è detto che poi la Juventus non possa decidere di fare un pacchetto con Calafiori, ma questa è per ora una ipotesi prematura. Zirkzee piace molto a Giuntoli ma, come per tutti i club, i bianconeri dovranno prima fare un'uscita per poi permettersi l'arrivo di Zirkzee. In realtà alla Juve pensano che Zirkzee possa essere complementare con Vlahovic, quindi il sacrificato sarebbe Chiesa.

Quindi, di fatto, uno non escluderebbe l'altro. Condizionale d'obbligo perché bisognerà capire chi sarà il tecnico - dopo le ultime sfide Allegri è meno saldo di prima - e poi, appunto, chi resterà del pacchetto offensivo. La valutazione del Bologna è tra i 60 e i 70 milioni, magari con l'inserimento di contropartite tecniche il corrispettivo potrà essere abbassato (come già visto con Fabbian). A riportarlo è TMW.