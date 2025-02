Okafor-Napoli, Moretto: "Si attende ultimissimo ok per organizzare le visite"

vedi letture

Il Napoli sembra aver definitivamente virato su Noah Okafor dopo le difficoltà per arrivare ad Allan Saint-Maximin. L'operazione è praticamente in dirittura d'arrivo sulla base del prestito con diritto di riscatto. A raccontarlo anche il giornalista ed esperto di mercato di Relevo Matteo Moretto:

"Contatto finale tra Napoli e Milan per Noah Okafor previsto tra poco. Si attende l’ultimissimo ok per organizzare le visite mediche. Prestito oneroso con diritto di riscatto", si legge sull'account X del collega.