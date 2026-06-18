Olivera in bilico? Folla a sinistra, potrebbe chiedere garanzie per l'anno prossimo

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Mathías Olivera resterà al Napoli, oppure no? Allegri lo stima tanto, questo è chiaro. L’esterno uruguaiano, infatti, può essere impiegato in più ruoli: da centrale nella difesa a tre, da terzino in una linea a quattro e persino da quinto di centrocampo sulla corsia mancina. Una versatilità che lo rende un elemento prezioso. Oggi il suo pensiero è il Mondiale ma il futuro è un rebus, come scrive La Gazzetta dello Sport oggi in edicola.

Olivera-Napoli, concorrenza sulla fascia e richiesta di certezze

Sulla corsia sinistra il Napoli può contare su diverse alternative: Leonardo Spinazzola ha recentemente rinnovato il proprio contratto, mentre Miguel Gutiérrez è arrivato un anno fa e sta mostrando segnali di crescita costante. Un reparto numericamente e qualitativamente competitivo, che inevitabilmente potrebbe limitare il minutaggio dell’uruguaiano.

Olivera e l'idea scambio con l'Atletico

In questo contesto, è logico immaginare che Olivera possa chiedere maggiori garanzie sul proprio ruolo all’interno del progetto tecnico. Dopo una stagione caratterizzata da numerose panchine e da una concorrenza sempre più serrata, il giocatore potrebbe voler comprendere con chiarezza quale sarà la sua centralità nelle scelte future. Ecco perché se ne parla anche come ipotetico giocatore da dare all'Atletico per arrivare a Molina.