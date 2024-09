Osimhen a gennaio: "Finito il tempo a Napoli, ho già i miei piani". Ma quali?

Il Napoli può permettersi Victor Osimhen in tribuna? In attesa di capire come finiranno gli altri mercati, come quello arabo, la decisione di lasciarlo fuori dalla lista fa discutere. Anche perché sarebbe - condizionale d'obbligo - uno dei migliori giocatori al mondo nel suo ruolo. E perché ha uno stipendio talmente alto, da 10 milioni di euro all'anno, che nessuno si vuole permettere. Anche perché la stagione è stata tutt'altro che straordinaria, quella scorsa. 17 gol in 32 partite è comunque uno score da goleador di razza, eppure è evidentemente (molto) inferiore a quanto può fare e ha fatto nel corso dell'annata dello Scudetto, quando in Arabia offrivano il doppio rispetto a ora.

Certo fanno sorridere le parole che aveva rilasciato al CBS a fine gennaio. "Conosco le speculazioni che stanno andando avanti circa un mio accostamento alla Premier League. Certo, in tempi come questi... Quando sei uno dei migliori attaccanti del mondo ti aspetti questo tipo di notizie. Chiaramente l'EPL è la più grande, la migliore lega nel mondo. E per quanto mi riguarda, con il Napoli ho appena firmato un nuovo contratto, ho apprezzato il mio tempo lì, per tutto quello che è successo con la squadra e il resto. Alla fine della stagione ho già preso la mia decisione in testa, cosa voglio fare nella mia carriera. Ma in ogni caso vedremo quale sarà il prossimo step per la mia carriera. Io l'ho già in mente, ho i miei piani, per ora devo solo finire la stagione al meglio con il Napoli. Poi pensare alla mia vita e poi esporre la decisione che ho già preso".

Sarebbe bello che facesse sapere al Napoli quali sono i piani nella sua testa che, al contrario, la sua scelta l'ha già fatta.