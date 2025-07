Osimhen, blitz Galatasaray! Vice-presidente e intermediario in Italia per chiudere

Il Galatasaray accelera la trattativa col Napoli per Victor Osimhen. Il club turco dopo essersi visto rifiutare le prime due offerte da 55 e 60 milioni di euro per l'attaccante nigeriano, torna all'assalto con un blitz a Napoli. Come riporta su X, Orazio Accomando, giornalista ed esperto di mercato, la dirigenza turca e l'intermediario della trattativa Osimhen, sono in viaggio verso l'Italia per provare a chiudere l'operazione.

"Il vicepresidente del Galatasaray, Abdullah Kavukçu, in viaggio verso l’Italia per provare a chiudere l’affare Osimhen con il Napoli. Insieme a lui l’intermediario George Gardi".