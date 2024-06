Osimhen, la clausola è un boomerang: pochi i club interessati a quelle cifre

Aurelio De Laurentiis ha rinnovato a dicembre il contratto di Victor Osimhen, adeguandogli l'ingaggio e fissando a 120 milioni di euro la cifra della clausola che chi lo vuole deve pagare al Napoli. Secondo quanto riportato da Il Mattino, il problema è che in pochi ora sarebbero disposti a mettere sul piatto tutti quei soldi: Arsenal e Manche

ter United tra le società di Premier League e il PSG in Francia, anche se per la verità il club di Al-Khelaifi ha solo effettuato qualche timido sondaggio. Nessuna richiesta ufficiale è arrivata sul tavolo dei partenopei. La sua cessione non può essere legata all'arrivo di Romelu Lukaku perché il Chelsea, da quando Maresca siede sulla panchina dei Blues, non è più interessato al nigeriano. Infine c'è l'Arabia Saudita, che però non è una destinazione gradita dal diretto interessato.