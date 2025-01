Osimhen nei discorsi Napoli-United per Garnacho? Idea sconto su clausola a giugno

vedi letture

Intrigo sull'asse Napoli-Manchester. Conte vuole Garnacho per rimpiazzare Kvara, ceduto al PSG, ma al momento c'è distanza tra domanda e offerta. Come riferito da Il Mattino, ballano 15-18 milioni di euro tra l'offerta azzurra e la richiesta dei Red Devils ma le distanze si stanno assottigliando e il giocatore, nonostante il pressing di altri club inglesi (Chelsea su tutti) ha dato priorità ai partenopei.

Nei discorsi tra Napoli e United potrebbe rientrare anche Victor Osimhen. Il nigeriano attualmente al Galatasaray piace ad Amorim e qualora dovesse trovare l'accordo per l'ingaggio (attualmente guadagna 12 milioni di euro netti e questa è la cifra che vuole percepire anche in futuro), il Napoli potrebbe anche concedere uno sconto sulla clausola da 75 milioni di euro ancora in essere, con l'apertura per Victor che può diventare l'arma in più degli azzurri in questi giorni.