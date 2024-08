Osimhen non è solo: c'è un altro bomber da 100 milioni che aspetta novità

Victor Osimhen non è solo al centro di mille voci di calciomercato. C'è un altro attaccante mister 100 milioni che non ha ancora trovato squadra. Si tratta di Viktor Einar Gyökeres, anni 26, svedese dello Sporting Lisbona, un talento assoluto. Era nel mirino dell'Arsenal, sembrava cosa fatta, poi l'affare ha subito una frenata. I Gunners, d'altronde, sono sempre sulle tracce anche di Osimhen e fino a quando non arriverà una punta ogni trattativa potrebbe decollare per gli inglesi.

Gyökeres, che piace a diverse squadre di Premier, le uniche con possibilità economiche superiori alle altre, ha una clausola da 100 milioni e pare che lo Sporting non faccia sconti. Ci aveva pensato anche il Napoli ma la punta ha costi proibitivi. Lo confermò il ds Manna ai tifosi durante il ritiro di Dimaro. Poi il club di De Laurentiis ha scelto Lukaku che potrebbe arrivare subito senza dover aspettare l'addio di Osimhen.